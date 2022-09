Ha van tipikusan olyan helyzet, amelyet a tankönyvek medvepiaci mélypontként szoktak leírni hangulat szempontjából, akkor a mostani biztosan annak tekinthető. A Bank of America legfrissebb alapkezelői felmérése szerint a befektetői pesszimizmus olyan csúcsokra hágott, amire a felmérés több mint két évtizedes történetében nem volt példa sok szempontból még a dotkom lufi ki durranását követő időszakban és a globális pénzügyi válság idején sem.

A hangulat annyira szélsőségesen pesszimista, hogy még a Bank of America elemzői is úgy ítélik meg a helyzetet, innen valószínűbb rövidtávon az árfolyamok felfelé mozdulása semmint a további esés. Még akkor is ha a befektetési bank elemzői hosszabb távon borúlátóak a részvénypiac várható teljesítményével kapcsolatban.

A felmérésben résztvevő 240, összesen 695 milliárd dollár befektetésért felelős portfóliómenedzser nettó 72 százaléka várja azt, hogy a globális gazdaság a következő 12 hónap során gyengülni fog. Ez ugyan 5 százalékponttal alacsonyabb érték mint augusztusban, azonban még mindig magasabb, mint akár adott dotkom lufi kipukkadása idején, illetve 2008 nyarán elért csúcs.

A befektetői pesszimizmus egyik másik fontos mérőszáma a portfóliók átlagos készpénzállomány a és olyan magas szintre jutott ami a lokális piaci mélypontokat szokta jellemezni. A kezelt vagyonokon belül ez most 6,1 százalék átlagosan, ilyen magas szintre utoljára 2001 októberében a szeptember 11-i terrortámadásokat követő piaci pánik idején ugrott a készpénzarány. A vagyonkezelésért felelős szakemberek 60 százaléka mondta azt, hogy az átlagosnál kevesebb kockázatot vállal a kezelt portfólióban, a felmérés történetében még sosem csökkent ilyen alacsonyra a kockázatvállalási hajlandóság.

Az augusztusi felmérés eredményeihez képest felfelé mozdultak el a kamat ciklus csúcsára vonatkozó várakozások is, most már a többség a korábbi 3,5-3,75 közötti sáv helyett 4-4,25 százalék közé várja az irányadó amerikai kamat tetőzését. A szigorítási ciklus végét egyébként a többség, mintegy 65 százalék a jövő év első illetve második negyedévére tippeli.

A piaci szereplők döntő hányada, több mint 55 százalék úgy látja, jelenleg a leggyakrabban felvett piaci pozíció az amerikai dollár vétele. A globális tőkepiacokon fenyegető legnagyobb általános veszélynek első helyen a magasan ragadó inflációt látják, de sokan tartanak a jegybankok túlzott szigorúságától illetve a geopolitikai kockázatok további növekedésétől is. Egy a Lehman Brothers 2008-as csődjéhez hasonló rendszerszintű kockázatot jelentő bedőléstől a megkérdezettek mindössze 7 százaléka.

A pesszimista hangulatnak megfelelően mostanra jelentősen lecsökkentették a részvények arányát a kezelt portfóliókon belül. Ez olyan alacsony érték amire a felmérés történetében még soha nem volt példa, még a 2008 -2009-es pénzügyi válság legsötétebb időszakaiban is többen mertek arányon felül részvényt tartani, mint most. Egyébként ha tart is valaki az előírt súlyon felül részvényeket alapjaiban, az is inkább a defenzív szektorokat választja. Az ilyen szektorban tevékenykedő cégek papírjait 53 százalék súlyozza felül, ez 2009 februárra óta nem tapasztalt szint.